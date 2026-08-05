Experts for Press

Conservation International has leading experts in science, policy and partnerships.
Oceans and Blue Carbon
Ashleigh McGovern
Senior Vice President, Center for Oceans
Talk to me about: Seascapes, ocean conservation, coastal resilience, high seas
Emily Pidgeon, Ph.D.
Vice President, Ocean Science and Innovation
Talk to me about: Oceans and climate change, blue carbon, coastal adaptation
Juno Fitzpatrick
Senior Director – Ocean Equity and Human Rights
Talk to me about: Ocean stewardship, fisheries governance, human rights, Pacific Islands
Laure Katz
Executive Director, Blue Nature Alliance
Talk to me about: Ocean Conservation, Blue Nature Alliance, 30x30
Haydée Rodriguez
Senior Director, Blue Protection
Talk to me about: High Seas, BBNJ Agreement, coastal and high seas protections
Climate and Biodiversity Science
Kathleen Flower
Vice President, Biodiversity Science
Talk to me about: Biodiversity science, ecosystem resilience, nature finance, conservation technology
Lee Hannah, Ph.D.
Senior Scientist, Climate Change Biology, Moore Center for Science
Talk to me about: Biodiversity, extinction risk from climate change, species on the move
Stephanie Wear, Ph.D.
Senior Vice President, Betty and Gordon Moore Center for Science and Solutions
Talk to me about: Coral reefs, coral bleaching, ocean pollution, human health
Will Turner, Ph.D.
Senior Impact Advisor
Talk to me about: Climate solutions, science, measuring impact, conservation strategy
Nature Finance and Economies
John Buchanan
Deputy Director, Center for Regenerative Economies and Vice President, Regenerative Commodity Systems
Bambi Semroc
Senior Vice President, Center for Regenerative Economies
Talk to me about: Regenerative Economies, Ecosystem Restoration, Regenerative Agriculture, Bioeconomy, Sustainable Landscapes
Virginia Keesee
Senior Director, Global Fashion and Nature Initiatives
Talk to me about: Fashion, Regenerative Agriculture, Biodiversity, Landscape Approaches, Supply Chains, Corporate Strategy
Policy
Florence Laloe
Managing Director, Climate Policy and Incentives
Talk to me about: Climate COP (UNFCCC), oceans, climate, carbon markets, article 6, JREDD+, blue carbon policy
Jill Hepp
Managing Director, Nature and Marine Policy and Incentives
Talk to me about: Biodiversity, ARTSI, Subsidies and Incentives, Marine, Policy, CBD, BBNJ
Jonathan Hall
Vice President, Resource Mobilisation Centres and Managing Director, Conservation International - UK
Talk to me about: International nature policy; nature funding; marine protection
Lina Barrera
Senior Vice President, Center for Policy and Incentives
Talk to me about: Carbon markets; subsidy reform; BBNJ, biodiversity + climate COPs