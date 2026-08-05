Experts for Press

Conservation International has leading experts in science, policy and partnerships.

Leadership

Sebastian Troëng, Ph.D.

Chief Executive Officer

Peter Seligmann

Co-Founder and Chairman Emeritus, Conservation International. Founder, Nia Tero.

Oceans and Blue Carbon

Ashleigh McGovern

Senior Vice President, Center for Oceans

Talk to me about: Seascapes, ocean conservation, coastal resilience, high seas

Emily Pidgeon, Ph.D.

Vice President, Ocean Science and Innovation

Talk to me about: Oceans and climate change, blue carbon, coastal adaptation

Juno Fitzpatrick

Senior Director – Ocean Equity and Human Rights

Talk to me about: Ocean stewardship, fisheries governance, human rights, Pacific Islands

Laure Katz

Executive Director, Blue Nature Alliance

Talk to me about: Ocean Conservation, Blue Nature Alliance, 30x30

Haydée Rodriguez

Senior Director, Blue Protection

Talk to me about: High Seas, BBNJ Agreement, coastal and high seas protections

Climate and Biodiversity Science

Kathleen Flower

Vice President, Biodiversity Science

Talk to me about: Biodiversity science, ecosystem resilience, nature finance, conservation technology

Lee Hannah, Ph.D.

Senior Scientist, Climate Change Biology, Moore Center for Science

Talk to me about: Biodiversity, extinction risk from climate change, species on the move

Stephanie Wear, Ph.D.

Senior Vice President, Betty and Gordon Moore Center for Science and Solutions

Talk to me about: Coral reefs, coral bleaching, ocean pollution, human health

Will Turner, Ph.D.

Senior Impact Advisor

Talk to me about: Climate solutions, science, measuring impact, conservation strategy

Nature Finance and Economies

John Buchanan

Deputy Director, Center for Regenerative Economies and Vice President, Regenerative Commodity Systems

Bambi Semroc

Senior Vice President, Center for Regenerative Economies

Talk to me about: Regenerative Economies, Ecosystem Restoration, Regenerative Agriculture, Bioeconomy, Sustainable Landscapes

Virginia Keesee

Senior Director, Global Fashion and Nature Initiatives

Talk to me about: Fashion, Regenerative Agriculture, Biodiversity, Landscape Approaches, Supply Chains, Corporate Strategy

Policy

Florence Laloe

Managing Director, Climate Policy and Incentives

Talk to me about: Climate COP (UNFCCC), oceans, climate, carbon markets, article 6, JREDD+, blue carbon policy

Jill Hepp

Managing Director, Nature and Marine Policy and Incentives

Talk to me about: Biodiversity, ARTSI, Subsidies and Incentives, Marine, Policy, CBD, BBNJ

Jonathan Hall

Vice President, Resource Mobilisation Centres and Managing Director, Conservation International - UK

Talk to me about: International nature policy; nature funding; marine protection

Lina Barrera

Senior Vice President, Center for Policy and Incentives

Talk to me about: Carbon markets; subsidy reform; BBNJ, biodiversity + climate COPs