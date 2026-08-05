Sebastian Troëng, Ph.D.
Chief Executive Officer
Conservation International is a global team of more than 1,600 employees spread across over 30 countries. More than 97 percent of our staff are native to the countries in which they work.
Chief Executive Officer
President and Chief Conservation Officer
Executive Director and Chief External Affairs Officer
Deputy Chief Conservation Officer
Senior Vice President, Center for Policy and Incentives
Vice President, Conservation International-Brasil
Senior Vice President, Americas
Chief People Officer
Chief Communications & Marketing Officer
Senior Vice President and Executive Chair of Konservasi Indonesia
Executive Director, Critical Ecosystem Partnership Fund
Senior Vice President, Center for Oceans
Senior Vice President, Strategic Gifts
General Counsel and Chief Legal Officer
Senior Vice President of Global Indigenous Peoples and Local Communities Center
Senior Vice President, Center for Regenerative Economies
Global Head, Nature Finance
Senior Vice President, Nature Finance
Chief Development Officer
Senior Impact Advisor
Vice President, Conservation International-Colombia
Director, Partnerships and Strategic Engagements, Singapore
Vice President, Conservation International-Bolivia
Director, Conservation International-Germany
Executive Director, Conservation International-Suriname
Vice President, Conservation International-Mexico
Managing Director, Conservation International-UK and Vice President, Resource Mobilization Centers
Conservation Partnership Director, Palau
Vice President, Conservation International-Philippines
Country Director, Conservation International-Japan
Chief Field Officer, Pacific
Vice President, Southern Africa
Executive Director, Conservation International-China
Country Director, Conservation International-Timor-Leste
Country Director, Conservation International-Cambodia
Executive Director, Conservation International-Costa Rica
Country Director, Conservation International-Madagascar
Vice President and Executive Director, Conservation International-Ecuador
Country Lead, Conservation International-Botswana
Country Director, Conservation International-Australia
Sebastian Troëng, Ph.D.
Chief Executive Officer
Daniela Raik, Ph.D.
President and Chief Conservation Officer
Kelvin Alie
Deputy Chief Conservation Officer
Kavita Chambery
Vice President, Delivery
Will Turner, Ph.D.
Senior Impact Advisor
Jessica Leas
Vice President, Design
Rachel Biderman
Senior Vice President, Americas
Mauricio Bianco
Chief Field Officer, Brasil
Lisa Famolare
Deputy Officer and Vice President Nature for Climate
Carmen Delgadillo
Vice President, Operations
Marco Quesada
Executive Director, Conservation International-Costa Rica
Carlos Costa
Vice President, Conservation International-Colombia
Scott Henderson
Managing Director, Galapagos Program
Luis Espinel
Vice President, Conservation International-Peru
Eduardo Forno
Vice President, Conservation International-Bolivia
Curtis Bernard
Vice President, Conservation International-Guyana
Leticia Gutiérrez Lorandi
Vice President, Conservation International-Mexico
Gina Griffith
Executive Director, Conservation International-Suriname
Carolina Rosero
Vice President, Conservation International-Ecuador
Jackson Frechette
Chief Field Officer, Asia
Mere Lakeba
Chief Field Officer, Pacific
Meizani Irmadhiany
Executive Chair of Konservasi Indonesia
Amelia Juhl
Country Director, Conservation International-Japan
Xiaohai Liu
Executive Director, Conservation International-China
Virginia Simpson
Country Director, Conservation International-Australia
Wilson John Barbon
Vice President, Conservation International-Philippines
Manuel Mendes
Country Director, Conservation International-Timor-Leste
Sony Oum
Country Director, Conservation International-Cambodia
Fitri Hasibuan
Vice President, Indonesia program
Tarita Holm
Conservation Partnership Director, Palau
Jimmiel Mandima
Chief Field Officer, Africa
Tim Bromfield
Vice President, Africa
Seif Hamisi
Managing Director, East Africa
Valentine Ebua
Managing Director, West and Central Africa
Michael Kemokai
Country Director, Liberia
Julia Levin
Vice President, Southern Africa
Maria Loa
Project Executive Director, Angola
Bruno Rajaspera
Country Director, Conservation International-Madagascar
Portia Segomelo
Country Lead, Botswana
Stephanie Wear, Ph.D.
Senior Vice President, Betty and Gordon Moore Center for Science and Solutions
Kathleen Flower
Vice President, Biodiversity Science
Virginia Gorsevski
Vice President, Nature Based Solutions
Jen Howard
Vice President, Blue Carbon Program
Stephanie Kimball
Vice President, Climate Strategy
Guy Pinjuv
Senior Technical Advisor
Alex Zvoleff
Vice President, Science for Impact
Ashleigh McGovern
Senior Vice President, Center for Oceans
Emily Pidgeon
Vice President, Ocean Science and Innovation
Francesca Cantarella
Chief People Officer
Gray Chesson
Vice President, Global Human Resources
Bambi Semroc
Senior Vice President, Center for Regenerative Economies
John Buchanan
Vice President, Regenerative Commodity Systems
John Lotspeich
Vice President, Global Restoration Program
Percy Summers
ASU-SCF
Debby Ferdiany
Vice President, Operations, Asia Pacific Field Division
Patricia Zurita
Executive Director and Chief External Affairs Officer
Bethany Haines
Deputy Executive Director, External Affairs
Kelly Thalman
Vice President, Strategic Engagements
Olivier Langrand
Executive Director
Jack Tordoff
Vice President
Steve Panfil
Vice President, CI-GCF Agency
Orissa Samaroo
Vice President, GEF Policy and Portfolio Management
Free de Koning
Vice President, Project Development and Impact
Susana Escudero
Vice President, Grants Management
Laure Katz
Executive Director
Matteo Cantoro
Cynthia Tapley
Chief Development Officer
Erin Carmany
Vice President, Development and Campaign Director
Cynthia McKee
Senior Vice President, Strategic Gifts
Julie Upham
Vice President, Individual Giving
Judy Agnew
Vice President, Philanthropy
Lea Blubaugh
Vice President
Naomi Kingston
Vice President, Global Resource Mobilization and Managing Director for Europe
Jonathan Hall
Vice President, Resource Mobilisation Centres and CI-UK Managing Director
Amanda Sennert
Vice President, Outreach and Partnership Development
Jean-Denis Langlois
Vice President, People and Operations
Wendy Mathia
Vice President, Grants Management and Delivery
Marielle Canter Weikel
Vice President, Corporate Partnerships
Lina Barrera
Senior Vice President
Pasha Majdi
Senior Advisor, US Government Policy
Jos Williams
Vice President, Finance and Operations
Candido Pastor
Senior Vice President
Kristen Walker Painemilla
Senior Vice President, Center for Communities and Conservation
Johnson Cerda
Vice President, IPLC Engagement and Partnerships
Luis Barquin
Vice President, Communities and Innovation
Deborah Spalding, CFA
Global Head, Nature Finance
Bjorn Stauch
Senior Vice President, Nature Finance
Chris Stone
Vice President, Long-Term Finance
Jana Lessenich
Vice President, Sustainable Finance
Nikola Alexandre
Vice President, Nature Fund Advisory
Len Costa
Chief Communications and Marketing Officer
Barbara DiPietro
Chief Financial Officer
Lisa Mangkonkarn
Controller, Vice President
Matthew Wooliever
Vice President, Financial Information Management and Services
Rick Nash
General Counsel and Chief Legal Officer
Patricia Petty
Vice President and Deputy General Counsel
Judith Reyes
Vice President, Nature Finance Legal
Rodrigue Odom
Acting Chief Information and Technology Officer
Jennifer Probst
Vice President, Policy, Risk and Operations