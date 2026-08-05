Our Staff

Conservation International is a global team of more than 1,600 employees spread across over 30 countries. More than 97 percent of our staff are native to the countries in which they work.

Staff Leadership

Sebastian Troëng, Ph.D.

Sebastian Troëng, Ph.D.

Chief Executive Officer

Daniela Raik, Ph.D.

Daniela Raik, Ph.D.

President and Chief Conservation Officer

Patricia Zurita

Patricia Zurita

Executive Director and Chief External Affairs Officer

Kelvin Alie

Kelvin Alie

Deputy Chief Conservation Officer

Lina Barrera

Lina Barrera

Senior Vice President, Center for Policy and Incentives

Mauricio Bianco

Mauricio Bianco

Vice President, Conservation International-Brasil

Rachel Biderman, Ph.D.

Rachel Biderman, Ph.D.

Senior Vice President, Americas

Francesca Cantarella

Francesca Cantarella

Chief People Officer

Len Costa

Len Costa

Chief Communications & Marketing Officer

Meizani Irmadhiany

Meizani Irmadhiany

Senior Vice President and Executive Chair of Konservasi Indonesia

Olivier Langrand

Olivier Langrand

Executive Director, Critical Ecosystem Partnership Fund

Ashleigh McGovern

Ashleigh McGovern

Senior Vice President, Center for Oceans

Cynthia McKee

Cynthia McKee

Senior Vice President, Strategic Gifts

Rick Nash

Rick Nash

General Counsel and Chief Legal Officer

Candido Pastor

Candido Pastor

Senior Vice President of Global Indigenous Peoples and Local Communities Center

Bambi Semroc

Bambi Semroc

Senior Vice President, Center for Regenerative Economies

Deborah Spalding, CFA

Deborah Spalding, CFA

Global Head, Nature Finance

Bjorn Stauch

Bjorn Stauch

Senior Vice President, Nature Finance

Cynthia Tapley

Cynthia Tapley

Chief Development Officer

Will Turner, Ph.D.

Will Turner, Ph.D.

Senior Impact Advisor

Country Directors

Carlos Costa

Carlos Costa

Vice President, Conservation International-Colombia

Farrah Fadil

Farrah Fadil

Director, Partnerships and Strategic Engagements, Singapore

Eduardo Forno

Eduardo Forno

Vice President, Conservation International-Bolivia

Mona Freundt

Mona Freundt

Director, Conservation International-Germany

Gina Griffith

Gina Griffith

Executive Director, Conservation International-Suriname

Leticia Gutiérrez Lorandi

Leticia Gutiérrez Lorandi

Vice President, Conservation International-Mexico

Jonathan Hall

Jonathan Hall

Managing Director, Conservation International-UK and Vice President, Resource Mobilization Centers

Tarita Holm

Tarita Holm

Conservation Partnership Director, Palau

Wilson John Barbon

Wilson John Barbon

Vice President, Conservation International-Philippines

Amelia Juhl

Amelia Juhl

Country Director, Conservation International-Japan

Mere Lakeba

Mere Lakeba

Chief Field Officer, Pacific

Julia Levin

Julia Levin

Vice President, Southern Africa

Xiaohai Liu

Xiaohai Liu

Executive Director, Conservation International-China

Manuel Mendes

Manuel Mendes

Country Director, Conservation International-Timor-Leste

Sony Oum

Sony Oum

Country Director, Conservation International-Cambodia

Marco A. Quesada Alpízar, Ph.D.

Marco A. Quesada Alpízar, Ph.D.

Executive Director, Conservation International-Costa Rica

Bruno Rajaspera

Bruno Rajaspera

Country Director, Conservation International-Madagascar

Carolina Rosero

Carolina Rosero

Vice President and Executive Director, Conservation International-Ecuador

Portia Segomelo

Portia Segomelo

Country Lead, Conservation International-Botswana

Virginia Simpson

Virginia Simpson

Country Director, Conservation International-Australia

Office of the CEO

Sebastian Troëng, Ph.D.
Chief Executive Officer

Conservation – Field & Technical Programs

Daniela Raik, Ph.D.
President and Chief Conservation Officer

Kelvin Alie
Deputy Chief Conservation Officer

Kavita Chambery
Vice President, Delivery

Will Turner, Ph.D.
Senior Impact Advisor

Jessica Leas
Vice President, Design

Americas

Rachel Biderman
Senior Vice President, Americas

Mauricio Bianco
Chief Field Officer, Brasil

Lisa Famolare
Deputy Officer and Vice President Nature for Climate

Carmen Delgadillo
Vice President, Operations

Marco Quesada
Executive Director, Conservation International-Costa Rica

Carlos Costa
Vice President, Conservation International-Colombia

Scott Henderson
Managing Director, Galapagos Program

Luis Espinel
Vice President, Conservation International-Peru

Eduardo Forno
Vice President, Conservation International-Bolivia

Curtis Bernard
Vice President, Conservation International-Guyana

Leticia Gutiérrez Lorandi
Vice President, Conservation International-Mexico

Gina Griffith
Executive Director, Conservation International-Suriname

Carolina Rosero
Vice President, Conservation International-Ecuador

Asia Pacific

Jackson Frechette
Chief Field Officer, Asia

Mere Lakeba
Chief Field Officer, Pacific

Meizani Irmadhiany
Executive Chair of Konservasi Indonesia

Amelia Juhl
Country Director, Conservation International-Japan

Xiaohai Liu
Executive Director, Conservation International-China

Virginia Simpson
Country Director, Conservation International-Australia

Wilson John Barbon
Vice President, Conservation International-Philippines

Manuel Mendes
Country Director, Conservation International-Timor-Leste

Sony Oum
Country Director, Conservation International-Cambodia

Fitri Hasibuan
Vice President, Indonesia program

Tarita Holm
Conservation Partnership Director, Palau

Africa

Jimmiel Mandima
Chief Field Officer, Africa

Tim Bromfield
Vice President, Africa

Seif Hamisi
Managing Director, East Africa

Valentine Ebua
Managing Director, West and Central Africa

Michael Kemokai
Country Director, Liberia

Julia Levin
Vice President, Southern Africa

Maria Loa
Project Executive Director, Angola

Bruno Rajaspera
Country Director, Conservation International-Madagascar

Portia Segomelo
Country Lead, Botswana

Betty and Gordon Moore Center for Science and Solutions

Stephanie Wear, Ph.D.
Senior Vice President, Betty and Gordon Moore Center for Science and Solutions

Kathleen Flower
Vice President, Biodiversity Science

Virginia Gorsevski
Vice President, Nature Based Solutions

Jen Howard
Vice President, Blue Carbon Program

Stephanie Kimball
Vice President, Climate Strategy

Guy Pinjuv
Senior Technical Advisor

Alex Zvoleff
Vice President, Science for Impact

Center for Oceans

Ashleigh McGovern
Senior Vice President, Center for Oceans

Emily Pidgeon
Vice President, Ocean Science and Innovation

People & Culture

Francesca Cantarella
Chief People Officer

Gray Chesson
Vice President, Global Human Resources

Center for Regenerative Economies

Bambi Semroc
Senior Vice President, Center for Regenerative Economies

John Buchanan
Vice President, Regenerative Commodity Systems

John Lotspeich
Vice President, Global Restoration Program

Percy Summers
ASU-SCF

Debby Ferdiany
Vice President, Operations, Asia Pacific Field Division

External Affairs – Governments, Corporates, IPLCs, Donors and Grantees

Patricia Zurita
Executive Director and Chief External Affairs Officer

Bethany Haines
Deputy Executive Director, External Affairs

Kelly Thalman
Vice President, Strategic Engagements

Critical Ecosystem Partnership Fund

Olivier Langrand
Executive Director

Jack Tordoff
Vice President

Green Climate Fund Implementing Agency

Steve Panfil
Vice President, CI-GCF Agency

Global Environment Facility Project Agency

Orissa Samaroo
Vice President, GEF Policy and Portfolio Management

Free de Koning
Vice President, Project Development and Impact

Susana Escudero
Vice President, Grants Management

Blue Nature Alliance

Laure Katz
Executive Director

Seed Fund

Matteo Cantoro

Development

Cynthia Tapley
Chief Development Officer

Erin Carmany
Vice President, Development and Campaign Director

Cynthia McKee
Senior Vice President, Strategic Gifts

Julie Upham
Vice President, Individual Giving

Judy Agnew
Vice President, Philanthropy

External Grants and Contracts Unit

Lea Blubaugh
Vice President

Resource Mobilization

Naomi Kingston
Vice President, Global Resource Mobilization and Managing Director for Europe

Jonathan Hall
Vice President, Resource Mobilisation Centres and CI-UK Managing Director

Amanda Sennert
Vice President, Outreach and Partnership Development

Jean-Denis Langlois
Vice President, People and Operations

Wendy Mathia
Vice President, Grants Management and Delivery

Marielle Canter Weikel
Vice President, Corporate Partnerships

Center for Policy and Incentives

Lina Barrera
Senior Vice President

Pasha Majdi
Senior Advisor, US Government Policy

Finance and Operations

Jos Williams
Vice President, Finance and Operations

Indigenous Peoples and Local Communities Global Center

Candido Pastor
Senior Vice President

Kristen Walker Painemilla
Senior Vice President, Center for Communities and Conservation

Johnson Cerda
Vice President, IPLC Engagement and Partnerships

Luis Barquin
Vice President, Communities and Innovation

Global Functions

Nature Finance Division

Deborah Spalding, CFA
Global Head, Nature Finance

Bjorn Stauch
Senior Vice President, Nature Finance

Chris Stone
Vice President, Long-Term Finance

Jana Lessenich
Vice President, Sustainable Finance

Nikola Alexandre
Vice President, Nature Fund Advisory

Brand + Communications

Len Costa
Chief Communications and Marketing Officer

Finance, Award Management + Grants and Contracts

Barbara DiPietro
Chief Financial Officer

Lisa Mangkonkarn
Controller, Vice President

Matthew Wooliever
Vice President, Financial Information Management and Services

General Counsel’s Office

Rick Nash
General Counsel and Chief Legal Officer

Patricia Petty
Vice President and Deputy General Counsel

Judith Reyes
Vice President, Nature Finance Legal

Global Information Technology

Rodrigue Odom
Acting Chief Information and Technology Officer

Risk and Operations

Jennifer Probst
Vice President, Policy, Risk and Operations