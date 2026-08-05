Board of Directors

Chairman of the Board
Lisa P. Jackson
Interim Chairman of the Board
Chairman of Executive Committee
Mark S. Bezos
Founding Partner, Highpost Capital, LLC
Vice Chair
Harrison Ford
Actor
Board Members
John Arnhold
Managing Member, Arnhold LLC
Samantha Bass
Photographer
Kristina Brittenham
Co-Chief Executive Officer, Nest Global
Wes Bush
Former Chairman and Chief Executive Officer of Northrop Grumman Corporation
Iván Duque
Former President of Colombia
Sabrina Elba
CEO, Actress and Activist, S’ABLE Labs and IE7
André Esteves
Senior Partner, Banco BTG Pactual S/A
Mark Ferguson
Founding Partner, Generation Investment Management
Robert Fisher
Hindou Oumarou Ibrahim
Founder and Coordinator, Association for Indigenous Women and Peoples of Chad (AFPAT); Conservation International Senior Advisor
Elena Jobs
Hon. Alexander Karsner
Senior Strategist, [X] -The Moonshot Factory (Alphabet’s Labs)
Executive Chairman, Elemental Labs
David Leuschen
Co-Founder and Senior Managing Director, Riverstone Holdings
Yvonne Lui, Ph.D.
Founder, Yvonne Lui Trust
Valerie Mars
Mars, Incorporated
Stella McCartney, CBE, OBE
Creative Director, Stella McCartney Ltd
Anders Holch Povlsen
CEO & Owner, BESTSELLER
Isaac Pritzker
Principal, Tao Capital Partners
Story Clark Resor
CEO, TravelStorysGPS
Andres Santo Domingo
Kemado Label Group
Peter Seligmann
Co-Founder & Chairman Emeritus, Conservation International; Founder, Nia Tero
Enki Tan, M.D.
Executive Chairman, Giti Tire Global Trading Pte Ltd.
Sebastian Tröeng (ex officio)
CEO, Conservation International
Byron D. Trott
Chairman and Co-Chief Executive Officer, BDT & MSD Partners
Kevin Vilkin
Founder, Emergent Strategic Partners
David S. Winter
Chief Executive Officer, Standard Industries
Shailene Woodley
Emeritus
Adam Albright
Henry Arnhold *
Stanton Avery *
Michel Batisse *
Eliezer Batista da Silva *
Nini de Berger
Skip Brittenham *
Meredith Auld Brokaw
Louis Cabot
Yvon Chouinard
Lewis Coleman
Paula Hannaway Crown
Sylvia Earle, Ph.D.
Mark Feldman *
Damaris D.W. Ford *
William Clay Ford, Jr.
Ann Friedman
Jeff Gale *
Judson Green *
Eileen R. Growald
William B. Harrison, Jr.
Charles J. Hedlund * (Founding Board Member)
Alan Hirschfield *
William T. Hutton
H. Fisk Johnson
Christine Jurzykowski
Saburo Kawai
William H. Kent
Fmr. President HE Lt. Gen. S.K. Ian Khama
Jose Koechlin Von Stein
Oscar Lopez
Gordon Moore, Ph.D. *
Dr. Paulo Nogueira-Neto *
Queen Noor
Edward Norton
Claire Perry, Ph.D.
Noel Perry
Laurene Powell Jobs
Nicholas J. Pritzker
Leon Rajaobelina *
Lynda Rae Resnick
Claude Rosenberg, Jr.
Andres Marcelo Sada
Julio Mario Santo Domingo
Jose Sarukhan K., Ph.D.
Kenneth F. Siebel
Amb. Rodolfo Silva *
Orin Smith *
Peter W. Stroh *
John Swift
Ray R. Thurston *
Former President Anote Tong
Hon. Jack H. Vaughn *
Governor Miguel Aleman Velasco
Rob Walton
Alan N. Weeden
James D. Wolfensohn *
Ann Ziff
* – deceased