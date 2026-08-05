Board of Directors

Chairman of the Board

Lisa P. Jackson
Interim Chairman of the Board

Chairman of Executive Committee

Mark S. Bezos
Founding Partner, Highpost Capital, LLC

Vice Chair

Harrison Ford
Actor

Board Members

John Arnhold
Managing Member, Arnhold LLC

Samantha Bass
Photographer

Kristina Brittenham
Co-Chief Executive Officer, Nest Global

Wes Bush
Former Chairman and Chief Executive Officer of Northrop Grumman Corporation

Iván Duque
Former President of Colombia

Sabrina Elba
CEO, Actress and Activist, S’ABLE Labs and IE7

André Esteves
Senior Partner, Banco BTG Pactual S/A

Mark Ferguson
Founding Partner, Generation Investment Management

Robert Fisher

Hindou Oumarou Ibrahim
Founder and Coordinator, Association for Indigenous Women and Peoples of Chad (AFPAT); Conservation International Senior Advisor

Elena Jobs

Hon. Alexander Karsner
Senior Strategist, [X] -The Moonshot Factory (Alphabet’s Labs)
Executive Chairman, Elemental Labs

David Leuschen
Co-Founder and Senior Managing Director, Riverstone Holdings

Yvonne Lui, Ph.D.
Founder, Yvonne Lui Trust

Valerie Mars
Mars, Incorporated

Stella McCartney, CBE, OBE
Creative Director, Stella McCartney Ltd

Anders Holch Povlsen
CEO & Owner, BESTSELLER

Isaac Pritzker
Principal, Tao Capital Partners

Story Clark Resor
CEO, TravelStorysGPS

Andres Santo Domingo
Kemado Label Group

Peter Seligmann
Co-Founder & Chairman Emeritus, Conservation International; Founder, Nia Tero

Enki Tan, M.D.
Executive Chairman, Giti Tire Global Trading Pte Ltd.

Sebastian Tröeng (ex officio)
CEO, Conservation International

Byron D. Trott
Chairman and Co-Chief Executive Officer, BDT & MSD Partners

Kevin Vilkin
Founder, Emergent Strategic Partners

David S. Winter
Chief Executive Officer, Standard Industries

Shailene Woodley

Emeritus

Adam Albright

Henry Arnhold *

Stanton Avery *

Michel Batisse *

Eliezer Batista da Silva *

Nini de Berger

Skip Brittenham *

Meredith Auld Brokaw

Louis Cabot

Yvon Chouinard

Lewis Coleman

Paula Hannaway Crown

Sylvia Earle, Ph.D.

Mark Feldman *

Damaris D.W. Ford *

William Clay Ford, Jr.

Ann Friedman

Jeff Gale *

Judson Green *

Eileen R. Growald

William B. Harrison, Jr.

Charles J. Hedlund * (Founding Board Member)

Alan Hirschfield *

William T. Hutton

H. Fisk Johnson

Christine Jurzykowski

Saburo Kawai

William H. Kent

Fmr. President HE Lt. Gen. S.K. Ian Khama

Jose Koechlin Von Stein

Oscar Lopez

Gordon Moore, Ph.D. *

Dr. Paulo Nogueira-Neto *

Queen Noor

Edward Norton

Claire Perry, Ph.D.

Noel Perry

Laurene Powell Jobs

Nicholas J. Pritzker

Leon Rajaobelina *

Lynda Rae Resnick

Claude Rosenberg, Jr.

Andres Marcelo Sada

Julio Mario Santo Domingo

Jose Sarukhan K., Ph.D.

Kenneth F. Siebel

Amb. Rodolfo Silva *

Orin Smith *

Peter W. Stroh *

John Swift

Ray R. Thurston *

Former President Anote Tong

Hon. Jack H. Vaughn *

Governor Miguel Aleman Velasco

Rob Walton

Alan N. Weeden

James D. Wolfensohn *

Ann Ziff

* – deceased