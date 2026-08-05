Leadership Council

Conservation International’s Leadership Council is a group of highly engaged and committed individuals dedicated to advancing Conservation International's mission through professional and personal expertise, community connections, and philanthropic support. Our Council members form an international network of skilled advisors and ambassadors promoting Conservation International’s goals and successes.

Chairperson

Kelly Chapman
Seattle, Washington

Vice-Chair

Connor Jordan
Seattle, Washington

Members

Catherine Allchin
Seattle, Washington

Lisa Anderson
Seattle, Washington

Patrice Auld
Seattle, Washington

Darren Boghosian
Los Angeles, CA

Tom Byers
Palo Alto, California

Anisa Kamadoli Costa
New York, New York

John de Neufville
Santa Monica, California

Alan Dynner
Boston, Massachusetts

Lisa Dynner
Boston, Massachusetts

Mary C. Gallo
Modesto, California

Mark Gormley
New York, NY

Michael Haas
Oakland, California

Elena Hale
Los Angeles, CA

Nick Kukrika
London, United Kingdom

Frans Lanting
Santa Cruz, California

Aileen Lee
Palo Alto, California

Mark Lewis
Denver, Colorado

Finn T. Longinotto
Miami Beach, Florida

Patrick Maloney
Venice Beach, California

Greg Manuel
San Francisco, CA

Kris Moore
Los Altos Hills, California

Seth Neiman
San Francisco, California

Philip O’Connor
Missoula, Montana

Austin O’Reilly
Springfield, Missouri

Lee Pace
New York, New York

Karin Dynner Petersen
Austin, Texas

Lee Rhodes
Seattle, Washington

Nancy Morgan Ritter
Los Angeles, California

Jeff Rosenthal
Austin, Texas

Binith Shah
Paris, France

Daniel A. Shaw
Woody Creek, Colorado

Jesse Sisgold
Los Angeles, California

Richard Sneider
Los Angeles, California

Wm. Laney Thornton
San Francisco, California

Katie Vogelheim
Tiburon, California

Lisa Blackaller Williams
Ross, California

Gillian Wynn
Santa Monica, California