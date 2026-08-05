Conservation International’s Leadership Council is a group of highly engaged and committed individuals dedicated to advancing Conservation International's mission through professional and personal expertise, community connections, and philanthropic support. Our Council members form an international network of skilled advisors and ambassadors promoting Conservation International’s goals and successes.
Leadership Council
Chairperson
Kelly Chapman
Seattle, Washington
Vice-Chair
Connor Jordan
Seattle, Washington
Members
Catherine Allchin
Seattle, Washington
Lisa Anderson
Seattle, Washington
Patrice Auld
Seattle, Washington
Darren Boghosian
Los Angeles, CA
Tom Byers
Palo Alto, California
Anisa Kamadoli Costa
New York, New York
John de Neufville
Santa Monica, California
Alan Dynner
Boston, Massachusetts
Lisa Dynner
Boston, Massachusetts
Mary C. Gallo
Modesto, California
Mark Gormley
New York, NY
Michael Haas
Oakland, California
Elena Hale
Los Angeles, CA
Nick Kukrika
London, United Kingdom
Frans Lanting
Santa Cruz, California
Aileen Lee
Palo Alto, California
Mark Lewis
Denver, Colorado
Finn T. Longinotto
Miami Beach, Florida
Patrick Maloney
Venice Beach, California
Greg Manuel
San Francisco, CA
Kris Moore
Los Altos Hills, California
Seth Neiman
San Francisco, California
Philip O’Connor
Missoula, Montana
Austin O’Reilly
Springfield, Missouri
Lee Pace
New York, New York
Karin Dynner Petersen
Austin, Texas
Lee Rhodes
Seattle, Washington
Nancy Morgan Ritter
Los Angeles, California
Jeff Rosenthal
Austin, Texas
Binith Shah
Paris, France
Daniel A. Shaw
Woody Creek, Colorado
Jesse Sisgold
Los Angeles, California
Richard Sneider
Los Angeles, California
Wm. Laney Thornton
San Francisco, California
Katie Vogelheim
Tiburon, California
Lisa Blackaller Williams
Ross, California
Gillian Wynn
Santa Monica, California