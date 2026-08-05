Mecanismo de rendición de cuentas y atención de quejas

El Mecanismo de Responsabilidad y Quejas Formales de Conservation International proporciona un proceso claro para que las partes interesadas, las personas y las comunidades planteen inquietudes relacionadas con las iniciativas de Conservation International (CI). Garantiza respuestas oportunas y coherentes y acceso a la justicia, de acuerdo con el Enfoque de conservación basado en derechos de CI.
Cada queja se evalúa para detectar un posible incumplimiento de las medidas de seguridad, los principios, los estándares o los procedimientos ambientales y sociales de CI. El mecanismo identifica las causas raíz y garantiza medidas correctivas por cualquier incumplimiento.
¿Qué es una reclamación?
Una queja es una reclamación sobre un daño real o potencial causado por un programa o proyecto de Conservation International. Algunos ejemplos incluyen:
- Exclusión de las consultas o actividades de un proyecto, incluidos los procesos de consentimiento libre, previo e informado (Free, Prior and Informed Consent, FPIC);
- Daño de las actividades del proyecto (p. ej., contaminación, ruido, polvo, interrupción);
- Riesgos para la salud, la seguridad o la protección de la comunidad (p. ej., uso de personal de seguridad, enfermedades, seguridad vial/de tránsito);
- Conflictos sobre las restricciones de uso de tierras o recursos afectadas por las actividades del proyecto.
¿Quién puede presentar una queja formal?
Cualquier comunidad, organización, parte interesada del proyecto o afectada puede presentar una queja. Los representantes o terceros pueden presentar la solicitud en su nombre. Las quejas pueden ser anónimas (si se presentan a través de EthicsPoint) y las identidades pueden mantenerse confidenciales si se solicitan.
¿Qué sucederá cuando informe una queja?
Las quejas se abordarán a través de un proceso abierto y transparente para encontrar una solución justa. Se respeta la confidencialidad y se garantiza la protección contra represalias.
Para presentar una queja formal:
Muchas oficinas de CI han establecido mecanismos de quejas a nivel de país que sirven como una opción principal de presentación de informes. Estos deben servir como los principales canales de admisión cuando las quejas o los comentarios se relacionan específicamente con un proyecto o programa.
- Kenia
- Liberia
- Madagascar (Malagasy)
- México
- Mozambique
- Perú
- Nueva Caledonia
- Palau
- Philippines
- Samoa
- Sudáfrica
- Surinam (Dutch)
- Timor-Leste (Tetun)
Para las quejas que no pueden resolverse a nivel de país o proyecto, o aquellas que son de naturaleza global (no específicas del proyecto o programa), CI ofrece una línea directa EthicsPoint Hotline en línea y por teléfono. Los informes pueden presentarse en varios idiomas, de forma anónima, confidencial o por terceros. Los informes también se pueden enviar a risk@conservation.org.
La línea directa EthicsPoint de Conservation International es administrada por Ethicspoint de Navex y está disponible en todo el mundo para el personal y los socios de Conservation International.