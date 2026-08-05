Mecanismo de rendición de cuentas y atención de quejas

El Mecanismo de Responsabilidad y Quejas Formales de Conservation International proporciona un proceso claro para que las partes interesadas, las personas y las comunidades planteen inquietudes relacionadas con las iniciativas de Conservation International (CI). Garantiza respuestas oportunas y coherentes y acceso a la justicia, de acuerdo con el Enfoque de conservación basado en derechos de CI.

Cada queja se evalúa para detectar un posible incumplimiento de las medidas de seguridad, los principios, los estándares o los procedimientos ambientales y sociales de CI. El mecanismo identifica las causas raíz y garantiza medidas correctivas por cualquier incumplimiento.

¿Qué es una reclamación?

Una queja es una reclamación sobre un daño real o potencial causado por un programa o proyecto de Conservation International. Algunos ejemplos incluyen:

Exclusión de las consultas o actividades de un proyecto, incluidos los procesos de consentimiento libre, previo e informado (Free, Prior and Informed Consent, FPIC);

Daño de las actividades del proyecto (p. ej., contaminación, ruido, polvo, interrupción);

Riesgos para la salud, la seguridad o la protección de la comunidad (p. ej., uso de personal de seguridad, enfermedades, seguridad vial/de tránsito);

Conflictos sobre las restricciones de uso de tierras o recursos afectadas por las actividades del proyecto.

¿Quién puede presentar una queja formal?

Cualquier comunidad, organización, parte interesada del proyecto o afectada puede presentar una queja. Los representantes o terceros pueden presentar la solicitud en su nombre. Las quejas pueden ser anónimas (si se presentan a través de EthicsPoint) y las identidades pueden mantenerse confidenciales si se solicitan.

¿Qué sucederá cuando informe una queja?

Las quejas se abordarán a través de un proceso abierto y transparente para encontrar una solución justa. Se respeta la confidencialidad y se garantiza la protección contra represalias.

Para presentar una queja formal:

Muchas oficinas de CI han establecido mecanismos de quejas a nivel de país que sirven como una opción principal de presentación de informes. Estos deben servir como los principales canales de admisión cuando las quejas o los comentarios se relacionan específicamente con un proyecto o programa.