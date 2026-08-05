Oportunidades de adquisición

Esta página web se actualiza regularmente con cualquier oportunidad abierta para contratistas y consultores externos. Alentamos a los posibles licitantes a revisar cuidadosamente los detalles de cada solicitud de propuesta antes de enviar cualquier pregunta o solicitud.

Por lo general, Conservation International no emite solicitudes abiertas de propuestas ni acepta propuestas no solicitadas. La notable excepción a esta regla es el Fondo de Asociación de Ecosistemas Críticos, que publica oportunidades abiertas en su sitio web del CEPF.

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