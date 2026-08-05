Mecanismo de Rendición de Cuentas y Resolución de Conflictos

Costa Rica

Le damos una cordial bienvenida al Mecanismo de Rendición de Cuentas y Resolución de Conflictos de Conservación Internacional Costa Rica (CI-CR). Será un gusto atender sus comentarios.

Algunas veces, no importa cuán bien se planifique e implemente un proyecto, puede haber impactos o situaciones inesperados.

Este tipo de mecanismos de retroalimentación son esenciales para la rendición de cuentas, ya que permiten a CI-CR identificar y responder a los comentarios, quejas o preocupaciones que tengan las partes interesadas sobre nuestro trabajo de manera oportuna y transparente.

Los comentarios, consultas o quejas se pueden presentar:

  • En persona: San José, Montes de Oca, San Pedro, Bo. Los Yoses, frente al Instituto México.
  • Por correo electrónico: hablemoscr@conservation.org
  • Por teléfono: (+506) 2253-0500
  • A través del formulario digital, siguiendo los pasos a continuación:
  • A través de EthicsPoint (Porta Internacional de anonimato)

A continuación, escriba sus comentarios, consultas o preocupaciones acerca de CI-CR y/o sus proyectos, y reciba una respuesta oportuna para abordar la situación. Este formulario, así como cualquier otra opción de comunicación, es confidencial y se procesará a través del mecanismo establecido por CI Costa Rica.