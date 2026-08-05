Costa Rica
Le damos una cordial bienvenida al Mecanismo de Rendición de Cuentas y Resolución de Conflictos de Conservación Internacional Costa Rica (CI-CR). Será un gusto atender sus comentarios.
Algunas veces, no importa cuán bien se planifique e implemente un proyecto, puede haber impactos o situaciones inesperados.
Este tipo de mecanismos de retroalimentación son esenciales para la rendición de cuentas, ya que permiten a CI-CR identificar y responder a los comentarios, quejas o preocupaciones que tengan las partes interesadas sobre nuestro trabajo de manera oportuna y transparente.
Los comentarios, consultas o quejas se pueden presentar:
- En persona: San José, Montes de Oca, San Pedro, Bo. Los Yoses, frente al Instituto México.
- Por correo electrónico: hablemoscr@conservation.org
- Por teléfono: (+506) 2253-0500
- A través del formulario digital, siguiendo los pasos a continuación:
- A través de EthicsPoint (Porta Internacional de anonimato)
A continuación, escriba sus comentarios, consultas o preocupaciones acerca de CI-CR y/o sus proyectos, y reciba una respuesta oportuna para abordar la situación. Este formulario, así como cualquier otra opción de comunicación, es confidencial y se procesará a través del mecanismo establecido por CI Costa Rica.